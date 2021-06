Mareuil-sur-Lay-Dissais Eglise de Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais, Vendée Visite libre de l’église de Dissais Eglise de Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais Catégories d’évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais

L’église de Dissais est inscrite comme monument historique depuis 1932. Elle a été construite vers le XI-XIIe siècles, elle est de style roman. Elle a été détruite pendant les guerres de religions. Site des Trois batailles pendant la guerre de Vendée.

Entrée libre

Eglise de Disssais, MH, XIIe siècle de style roman et site des Trois batailles.

