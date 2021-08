Vulaines-sur-Seine Musée départemental Stéphane Mallarmé Seine-et-Marne, Vulaines-sur-Seine Visite libre de l’appartement de Mallarmé et du jardin Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Vulaines-sur-Seine

Visite libre de l’appartement de Mallarmé et du jardin Musée départemental Stéphane Mallarmé, 18 septembre 2021, Vulaines-sur-Seine. Visite libre de l’appartement de Mallarmé et du jardin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée départemental Stéphane Mallarmé

Profitez de ce week-end spécial pour (re)découvrir gratuitement l’appartement reconstitué de Stéphane Mallarmé, avec ses meubles, ses objets familiers, ses souvenirs et des œuvres de ses amis artistes, ainsi que le jardin du musée !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Profitez de ce week-end spécial pour (re)découvrir gratuitement l’appartement de Stéphane Mallarmé et le jardin du musée ! Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Vulaines-sur-Seine Autres Lieu Musée départemental Stéphane Mallarmé Adresse Pont de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Ville Vulaines-sur-Seine lieuville Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine