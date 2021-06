Montivilliers Aître de Brisgaret Montivilliers, Seine-Maritime Visite libre de l’aître de Brisgaret Aître de Brisgaret Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

L'aître de Brisgaret est un exemple rare en France de cimetière médiéval ayant conservé sa vocation d'origine. Son origine remonte au XVe siècle, lorsque le cimetière principal de Montivilliers est déplacé sur les hauteurs de la ville. Le site comporte une chapelle, une galerie et d'étonnantes représentations sculptées. Accueil guidé sur place et présentation de la restauration menée en 2014 sur l'ensemble du site.

