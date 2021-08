Le Reposoir Chapelle du bienheureux Jean d'Espagne Haute-Savoie, LE REPOSOIR Visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Chapelle du bienheureux Jean d’Espagne Le Reposoir Catégories d’évènement: Haute-Savoie

LE REPOSOIR

Visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Chapelle du bienheureux Jean d’Espagne, 17 septembre 2021, Le Reposoir. Visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle du bienheureux Jean d’Espagne

Descriptif historique affiché sur place.

Gratuit / Port du masque obligatoire

Visite libre de chapelle la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Chapelle du bienheureux Jean d’Espagne 74950 Le Reposoir Le Reposoir Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, LE REPOSOIR Autres Lieu Chapelle du bienheureux Jean d'Espagne Adresse 74950 Le Reposoir Ville Le Reposoir lieuville Chapelle du bienheureux Jean d'Espagne Le Reposoir