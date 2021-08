Auch Cathédrale Sainte-Marie Auch, Gers Visite libre Cathédrale Sainte-Marie Auch Catégories d’évènement: Auch

Découvrez cet édifice exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et venez admirer les 113 stalles du chœur sculptées en bas-relief.

Port du masque obligatoire

Venez découvrir la cathédrale Sainte-Marie d’Auch et admirez les 113 stalles du chœur sculptées en bas-relief. Cathédrale Sainte-Marie Place de la République, 32000, Auch Auch Gers

