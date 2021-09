Bordeaux La MÉCA Bordeaux, Gironde Visite interprétée en Langue des Signes française (LSF) de l’exposition “Memoria” La MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La MÉCA, le mercredi 27 octobre à 16:30

Découvrez l’exposition _Memoria : récits d’une autre Histoire_ en compagnie d’une médiatrice et d’un·e interprète en LSF (langue des signes française). Ce parcours est accessible à tout le monde et adapté aux personnes sourdes et malentendantes. L’interprétariat est assuré par la **SCOP Signe**. — Sur réservation : [reservation@frac-meca.fr](mailto:reservation@frac-meca.fr) Durée : 1h Jauge limitée Adolescents et adultes / sourds et entendants

Gratuit sur présentation d’un billet d’exposition dans la limite des places disponibles

