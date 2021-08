Monpazier Bastideum,centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine Dordogne, Monpazier Visite insolite de la Bastide de Monpazier Bastideum,centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

### Visite théâtralisée de la Bastide. Durant environ 1h suivez votre guide Clothilde pour une visite théâtralisée de Monpazier. Rendez-vous au Bastideum, musée de Monpazier afin de rencontrer Clothilde nièce du grand architecte constructeur de la Bastide de Monpazier dont elle connaît les secrets. Suivez-la dans les rues de Monpazier elle vous emmènera à la renctonre de personnages qui ont marqués l’histoire de la Bastide au fil des siècles! Pour terminer Clothilde vous invite à une petite colation dans le jardin d’inspiration médiéval du Bastideum, l’occasion pour vous d’affronter autour de nos nombreux jeux anciens Buffarot… Escapade nocturne, Pour les plus téméraires d’entre vous Clothilde vous propose de porter un autre regard sur cette ville nouvelle du XIIIèmer siècle, à la tombée de la nuit munis d’un flambeau déambulez à travers les petites ruelles de la Bastide appelées carreyroux afin d’embarquer dans un véritable voyage au travers des siècles à la rencontre de personnages qui ont marqué l’histoire de Monpazier. Pour terminer Clothilde vous invite à une petite colation dans le jardin d’inspiration médiéval du Bastideum, l’occasion pour vous d’affronter autour de nos nombreux jeux anciens Buffarot…

Tarif : 3.50€. Samedi départ à 11h et 15h . Dimanche départ 11h – 14h et 16h30 . Nocturne : Vendredi et samedi soir départ à 21h. Masque obligatoire. Jauge 50 personnes max.

2021-09-17 à 2021-09-19

