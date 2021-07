Vias Domaine Preignes-le-Vieux Hérault, Vias Visite historique du domaine Preignes le Vieux Domaine Preignes-le-Vieux Vias Catégories d’évènement: Hérault

Vias

Visite historique du domaine Preignes le Vieux Domaine Preignes-le-Vieux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vias. Visite historique du domaine Preignes le Vieux

le samedi 18 septembre à Domaine Preignes-le-Vieux

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le domaine Preignes-le-Vieux ouvre les portes de sa chapelle du XIIe siècle ainsi que de la salle à manger de son château du XIIIe siècle, où se tiendra une dégustation des vins du domaine. L’accueil des visiteurs se déroulera en deux sessions : une première visite à 10h30 limitée à 15 personnes et une deuxième à 15h00, elle aussi limitée à 15 personnes, durée de la visite 1h30. La visite commentée inclut la découverte extérieure du château classé Monument historique, la visite de la chapelle Saint-Pierre-de-Preignes, petit trésor du domaine, sans oublier la visite commentée du chai de vinification datant de 1905, le tout se terminant par une dégustation des vins du domaine dans la salle à manger du château…

Limité à 15 personnes par sessions, deux sessions dans la journée 10h30 et 15h30. Sur réservation uniquement.

Visite guidée des lieux les plus secrets du domaine Preignes-le-Vieux. Découvrez, la chapelle du XIIe et le rez-de-chaussée du château du XIIIe lors d’une dégustation de vin. Domaine Preignes-le-Vieux Chemin de Preignes, 34450 Vias Vias Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Vias Autres Lieu Domaine Preignes-le-Vieux Adresse Chemin de Preignes, 34450 Vias Ville Vias lieuville Domaine Preignes-le-Vieux Vias