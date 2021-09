Visite guidées sous les illuminations Rochefort-en-Terre Tourisme, 26 novembre 2021, Rochefort-en-Terre.

Visite guidées sous les illuminations

du vendredi 26 novembre au vendredi 17 décembre à Rochefort-en-Terre Tourisme

Quand les fleurs laissent place aux illuminations de Noël, une autre vue de la cité s’ouvre à vous, féerique, magique… Rochefort-en-Terre classé parmi « Les plus Beaux Villages de France » révèle un autre visage, une atmosphère féerique et chaleureuse vous attend. Tous le mois de décembre, la Petite Cité de Caractère arbore un éclairage doux et poétique vous invitant à la rêverie. Notre guide vous emmènera dans les rues et venelles de la cité illuminée pour découvrir les maisons à pans de bois, en schiste, en granit, la monumentale église Notre-Dame de La Tronchaye, le parc du château… Tout au long du parcours, le guide vous montrera des « trésors » cachés de Rochefort-en-Terre et présentera les personnages qui ont façonné ce village. Vous découvrirez les traditionnelles crèches de Noël et les charmantes vitrines des artistes et artisans d’art. A la fin de la visite, flânez dans les ruelles pavées du village et dénichez des cadeaux originaux pour les fêtes de fin d’année : créations originales, paniers gourmands avec des produits locaux…

Tarifs : 9€/adulte, 5€/pour – 18 ans et gratuit pour enfants – 7 ans, réservation fortement conseillée

Laissez-vous conter l’histoire de Rochefort-en-Terre !

Rochefort-en-Terre Tourisme 3 place des Halles 56220 Rochefort-en-Terre Rochefort-en-Terre Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T17:30:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T17:30:00 2021-11-27T19:00:00;2021-12-03T17:30:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T17:30:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-11T17:30:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-17T17:30:00 2021-12-17T19:00:00