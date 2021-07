Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados, Villers-Bocage Visite guidée : Villers-Bocage, ville martyre de la Seconde Guerre Mondiale Villers-Bocage Villers-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Villers-Bocage

Visite guidée : Villers-Bocage, ville martyre de la Seconde Guerre Mondiale Villers-Bocage, 6 août 2021, Villers-Bocage. Visite guidée : Villers-Bocage, ville martyre de la Seconde Guerre Mondiale 2021-08-06 10:30:00 – 2021-08-06 Place Charles de Gaulle Office de Tourisme

Villers-Bocage Calvados Villers-Bocage Au cours de cette promenade en ville, le visiteur découvrira l’histoire tragique d’une bourgade paisible avant-guerre, qui a souffert pendant l’Occupation, avant d’être anéantie au cours de l’été 1944.

Cette visite évoquera les combats du 13 juin et les bombardements successifs amenant à sa perte. Elle sera aussi l’occasion de se souvenir des conditions de vie difficiles des civils pendant la guerre, et des habitants jusque dans les années 1950. Elle permettra enfin d’observer l’architecture de la Reconstruction.

Inscription obligatoire.

Visite animée par le guide conférencier David Basnier, offerte par la Fédération des Guides de Normandie, dans le cadre de l’opération “Normandie, suivez le guide”, avec le soutien de la Région Normandie. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

