Visite guidée, 19 septembre 2021

le dimanche 19 septembre à 10:00

Comme un certain nombre de Castelnau, la ville est caractérisée par son église et à l’origine, son château, logés sur la partie la plus haute que l’on atteint par une route en lacets sur le versant Ouest, plus droite généralement sur le versant Est. Comme son nom l’indique, Castelnau doit son origine à son ancien château édifié, au XIIIe siècle, par le Vicomte de Labarthe, Sanche II. L’originalité du Magnoac réside en son histoire : il a formé avec trois autres pays une unité politique : les IV Vallées groupant le Magnoac, la Neste, la Barousse, et l’Aure. Visite guidée. Village 65230 Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Dates et horaires:

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

