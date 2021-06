Visite guidée : Un Château au Petit-Bayonne Bayonne, 2 août 2021-2 août 2021, Bayonne.

Visite guidée : Un Château au Petit-Bayonne 2021-08-02 10:00:00 – 2021-08-02 11:00:00 Devant l’école maternelle Simone Veil 7 Rue de Ravignan

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Erigé à la fin de la guerre de Cents-Ans pour « voir et être vu », le Château-Neuf vous dévoile son histoire méconnue…

Ce géant discret cache bien son jeu. Derrière ses tours imposantes et ses archères, il abrite de nombreuses activités: enseignement, conservation d’œuvres, associations, coworking.

Visite en extérieur uniquement.

Durée : 1h

