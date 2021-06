Troyes Ville de Troyes Aube, Troyes Visite guidée « Troyes la magnifique » ! Ville de Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ville de Troyes

### Partez à la découverte du cœur historique de Troyes ! Au départ de Troyes La Champagne Tourisme, déambulez dans les rues de la ville et [re]découvrez ses remarquables maisons à pans de bois du XVIe siècle, ses pittoresques ruelles médiévales, ses cours secrètes, l’église Sainte-Madeleine et son étonnant jubé Renaissance…

4€. Réservation obligatoire. Rdv au 16 rue Aristide Briand, 10000 Troyes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

