Chaque mois, Guérande Ville d’art et d’histoire vous invite à porter un regard particulier sur un aspect du patrimoine ou de l’architecture guérandaise. Un dimanche, un thème! Partez à la découverte du village de Careil, de son histoire et de son patrimoine. La guide vous révélera notamment les secrets de sa chapelle et son château vous sera présenté par son propriétaire. **Information Covid19 : Présentation du pass sanitaire obligatoire. ** Le circuit et contenu des visites ont été adaptés, afin d’éviter les zones les plus fréquentées et la manipulation d’objets. Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs de plus de 11 ans. L’Office de Tourisme Intercommunal se réserve le droit de refuser un client qui ne respecterait pas cet usage.

Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T16:30:00