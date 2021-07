Pont-Saint-Esprit Musée d'art sacré du Gard Gard, Pont-Saint-Esprit Visite guidée sensorielle “Plantes magiques et secrets d’apothicaires” Musée d’art sacré du Gard Pont-Saint-Esprit Catégories d’évènement: Gard

Vous connaissez peut-être la mandragore ou la belladone, herbes de sorcières… mais avez-vous déjà entendu parler des vertus de la guède ou de la rue, plantes d’apothicaires ? Saviez-vous que la menthe est conseillée par la religieuse Hildegarde de Bingen pour soulager les maux de ventre et que le saule est l’ancêtre de notre aspirine ? Découvrez l’univers fascinant des plantes sacrées, potions guérisseuses, croyances et remèdes d’antan… Notre apothicaire vous transportera du Moyen Âge au XIXe siècle à travers les collections du musée d’art sacré du Gard. Une visite surprenante, qui sollicitera tous vos sens, pour petits et grands !

Durée : 1h, entrée dans la limite des places disponibles

