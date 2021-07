Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée sensorielle et visite libre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée sensorielle et visite libre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse. Visite guidée sensorielle et visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Toutes les 30 minutes de 10h15 à 16h30, une visite sensorielle différente de l’exposition permanente ou de l’expositon temporaire d’Emmanuel Bornstein « Three Letters. Peinture. Écriture. Résistance ». Pour découvrir autrement les collections du musée… Visites libres de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Entrée libre dans la limite des jauges et dans le respect des conditions sanitaires

Visites sensorielles des expositions et visites libres. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 Allée des Demoiselles, 31400, Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 Allée des Demoiselles, 31400, Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse