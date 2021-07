Rouen Pont Boïeldieu,rive droite,quai haut Rouen, Seine-Maritime Visite guidée « Rouen, une histoire européenne ? » Pont Boïeldieu,rive droite,quai haut Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Pont Boïeldieu, rive droite, quai haut, le dimanche 19 septembre à 10:00

Carrefour économique, artistique et historique, Rouen a été traversée par différents courants qui ont laissé leurs empreintes dans l’architecture, l’histoire, les mentalités…

RDV Pont Boïeldieu, rive droite, quai haut.

Par une guide conférencière, en partenariat avec le Mouvement Européen 76, qui se penche sur les liens entre la ville et l’Europe. Pont Boïeldieu,rive droite,quai haut Quai Pierre Corneille, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

