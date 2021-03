Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Visite guidée quartier Bagnoles Lac Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Visite guidée quartier Bagnoles Lac, 26 juin 2021-26 juin 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Visite guidée quartier Bagnoles Lac 2021-06-26 – 2021-06-26 Jardins du Lac 1 Rue des Casinos

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne A l’occasion de la Fête Belle Epoque, venez écouter l’histoire de « Bagnolles » qui appartenait à Couterne-les-Bains et comprendre l’évolution de cet ancien hameau devenu une ville au charme élégant de la Belle Epoque. Départ: Office de Tourisme. Durée: 1h30. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau de difficulté : moyen

Inscription avant 18h la veille à l’Office de Tourisme

(mini. 4 personnes / max 9)

. A l’occasion de la Fête Belle Epoque, venez écouter l’histoire de « Bagnolles » qui appartenait à Couterne-les-Bains et comprendre l’évolution de cet ancien hameau devenu une ville au charme élégant de la Belle Epoque. Départ: Office de Tourisme…. A l’occasion de la Fête Belle Epoque, venez écouter l’histoire de « Bagnolles » qui appartenait à Couterne-les-Bains et comprendre l’évolution de cet ancien hameau devenu une ville au charme élégant de la Belle Epoque. Départ: Office de Tourisme…. A l’occasion de la Fête Belle Epoque, venez écouter l’histoire de « Bagnolles » qui appartenait à Couterne-les-Bains et comprendre l’évolution de cet ancien hameau devenu une ville au charme élégant de la Belle Epoque. Départ: Office de Tourisme. Durée: 1h30. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau de difficulté : moyen

Inscription avant 18h la veille à l’Office de Tourisme

(mini. 4 personnes / max 9)

.

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Jardins du Lac 1 Rue des Casinos Ville Bagnoles de l'Orne Normandie