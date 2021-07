Saint-Maurice-Navacelles La Baume Auriol Hérault, Saint-Maurice-Navacelles Visite guidée « Paysage, pastoralisme et histoire des arbres du Causse » La Baume Auriol Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: Hérault

La Baume Auriol, le dimanche 19 septembre à 14:30

**De la hêtraie primitive au paysage actuel issu de milliers d’années de pastoralisme, le plateau du Larzac conte à qui sait le lire un bout de notre histoire agricole. Accompagnée par Dominique, éleveuse de brebis et Tangi animateur de notre association, cette promenade commentée à deux voix est une invitation au voyage dans le temps et dans l’espace.** _Départ à la Baume Auriol._

