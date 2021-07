Orléans Hôtel Pommeret Loiret, Orléans Visite guidée par un magistrat Hôtel Pommeret Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite guidée par un magistrat Hôtel Pommeret, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Orléans. Visite guidée par un magistrat

le samedi 18 septembre à Hôtel Pommeret Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.

Visite guidée des parties du bâtiment classé au titre des monuments historiques et présentant un intérêt au plan culturel et architectural. Hôtel Pommeret 15 rue d’Escures 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00

Catégories d'évènement: Loiret, Orléans