L'Isle-sur-la-Sorgue CAMPREDON centre d'art L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Visite guidée | Octobre 2021 CAMPREDON centre d’art L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Visite guidée | Octobre 2021 CAMPREDON centre d’art, 30 octobre 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Visite guidée | Octobre 2021

CAMPREDON centre d’art, le samedi 30 octobre à 15:00 Sur inscription, pass sanitaire obligatoire

Visite guidée de l’exposition “Joël Brisse – Visage/Paysage” CAMPREDON centre d’art 20 rue du docteur tallet L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Autres Lieu CAMPREDON centre d'art Adresse 20 rue du docteur tallet Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville CAMPREDON centre d'art L'Isle-sur-la-Sorgue