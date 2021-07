Lorentzen Lorentzen Bas-Rhin, Lorentzen Visite guidée nocturne du château de Lorentzen Lorentzen Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lorentzen

Visite guidée nocturne du château de Lorentzen 2021-07-30

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen Muni de votre lampe torche, partez pour une exploration nocturne du site castral de Lorentzen dès le coucher du soleil. Dans la pénombre, suivez pas à pas votre guide et laissez l’atmosphère mystérieuse des lieux vous dévoiler l’histoire des vieilles pierres et autres légendes de ce site emblématique de l’Alsace Bossue. Payant. Inscription au 03 88 00 40 39. A partir de 8 ans. Muni de votre lampe torche, partez pour une exploration nocturne du site castral de Lorentzen dès le coucher du soleil. Dans la pénombre, suivez pas à pas votre guide et laissez l’atmosphère mystérieuse des lieux vous dévoiler l’histoire des vieilles pierres et autres légendes de ce site emblématique de l’Alsace Bossue. Payant. Inscription au 03 88 00 40 39. A partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Lorentzen