Saint-Pourçain-sur-Sioule Musée de la vigne et du terroir Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Visite guidée Musée de la Vigne Musée de la vigne et du terroir Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Visite guidée Musée de la Vigne Musée de la vigne et du terroir, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Visite guidée Musée de la Vigne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la vigne et du terroir

Installé dans la maison du bailli, le musée propose des collections d’antan et variées. Pénétrez dans l’univers du vin de Saint-Pourçain, comprenez la vie du vigneron, son travail et ses mentalités. Visite libre de 14h à 18h. Visite guidée à 14h30.

Visite guidée à 14h30

Installé dans la maison du bailli, le musée propose des collections d’antan et variées. Pénétrez dans l’univers du vin de Saint-Pourçain, comprenez la vie du vigneron, son travail et ses mentalités. Musée de la vigne et du terroir Cour des Bénédictins, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Musée de la vigne et du terroir Adresse Cour des Bénédictins, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule lieuville Musée de la vigne et du terroir Saint-Pourçain-sur-Sioule