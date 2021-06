Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Visite guidée Marmande la Jolie Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Visite guidée Marmande la Jolie Marmande, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Marmande. Visite guidée Marmande la Jolie 2021-07-28 10:30:00 – 2021-07-28 12:00:00 Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie

Marmande Lot-et-Garonne 5 5 EUR Visite guidée par Stéphane, guide conférencier de l’Office de Tourisme. Les mercredis de juillet et août à 10h30. Durée 1h30.

Dans cette visite du cœur de ville, Stéphane partagera avec vous la grande et la petite Histoire de la cité de la Tomate. Visite guidée par Stéphane, guide conférencier de l’Office de Tourisme. Les mercredis de juillet et août à 10h30. Durée 1h30.

Dans cette visite du cœur de ville, Stéphane partagera avec vous la grande et la petite Histoire de la cité de la Tomate. +33 5 53 64 44 44 Visite guidée par Stéphane, guide conférencier de l’Office de Tourisme. Les mercredis de juillet et août à 10h30. Durée 1h30.

Dans cette visite du cœur de ville, Stéphane partagera avec vous la grande et la petite Histoire de la cité de la Tomate. Visite guidée par Stéphane, guide conférencier de l’Office de Tourisme. Les mercredis de juillet et août à 10h30. Durée 1h30.

Dans cette visite du cœur de ville, Stéphane partagera avec vous la grande et la petite Histoire de la cité de la Tomate. OTVG

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Étiquettes évènement : Autres Lieu Marmande Adresse Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Ville Marmande lieuville 44.498#0.16537