Au cœur du bourg **médiéval**, cette demeure de nobles du XIIIe siècle devint de 1930 à 1976 le domicile permanent ou épisodique du **peintre Pierre Daura**. Il accueille aujourd’hui « les Maisons Daura », **résidences internationales d’artistes**. Laboratoire de création pour toutes les disciplines artistiques, elles sont un lieu de vie et de recherche pour des artistes du monde entier. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir l’ancienne demeure du peintre Pierre Daura, aujourd’hui dédiée à la **création contemporaine**. À l’occasion de cette visite, vous pourrez admirer la qualité patrimoniale du bâtiment, connaître la vie du peintre qui l’a habité et rencontrer les artistes en résidence dans l’intimité de leurs **ateliers**. Cette visite est menée par Marie Deborne, chargée des publics de la MAGCP.

Limité à 30 personnes (sous réserve des mesures sanitaires).

Visitez l’ancienne demeure du peintre Pierre Daura, et découvrez les ateliers des artistes en résidence. Maisons Daura,résidences internationales d’artistes Le Bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot

