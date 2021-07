Montpellier Lycée des métiers de la gastronomie,de l'hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Hérault, Montpellier Visite guidée Lycée des métiers de la gastronomie,de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche, le samedi 18 septembre à 09:00

Signé de l’architecte italien Massimiliano Fuksas, l’édifice a été inauguré en septembre 2012. Les parois, toutes en courbures, sont constituées de quelque 17 000 plaques argentées numérotées faites d’un matériau composite, l’alucobond. À l’intérieur, la designer Matali Crasset a signé une ligne de mobilier autour du fouet de cuisine. Le lycée comprend un lieu d’exposition temporaire d’œuvres d’art, un espace de conférence, quatre restaurants d’application, un hôtel pédagogique, une boutique.

Départ toutes les 30 minutes. Durée 1h15 environ. Groupes limités à 20 personnes. Préinscription conseillée à l’Office de Tourisme

Visite guidée, assurée par les étudiants de BTS Tourisme, du patrimoine architectural et artistique du lycée des métiers Georges-Frêche Lycée des métiers de la gastronomie,de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche 401 rue Le Titien, 34000 Montpellier Montpellier Port Marianne Hérault

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

