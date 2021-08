Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget, Val-d'Oise Visite guidée : Les femmes de l’air et de l’espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Engagé en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, le musée de l’Air et de l’Espace a à cœur de participer à la promotion des femmes des pionnières de la troisième dimension et de leurs accomplissements. La visite guidée “Les femmes de l’air et l’espace” revient sur le destin de celles qui, par leurs exploits, ont écrit l’histoire de l’aéronautique et du spatial. **Lieu** : Départ de la salle des Huit Colonnes **Durée** : 1 heure **Horaires** : 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 **Recommandation d’âge** : à partir de 10 ans **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients intellectuels _Inscription dans la limite des places disponibles au point information du musée._

Plongez dans l’histoire des pionnières de la troisième dimension et revivez le destin de celles qui, par leurs exploits, ont écrit l’histoire de l’aéronautique et du spatial. Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris – Le Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget Val-d’Oise

