Visite guidée : Le Havre des havraises

Seine-Maritime

Visite guidée : Le Havre des havraises Le Havre, 6 juillet 2022

2022-07-06 14:30:00

Le Havre Seine-Maritime Les itinéraires bis d’Anaïs

Le Havre des havraises – L’itinéraire 100 % féminin L’histoire du Havre est toujours évoquée à travers les grands hommes qui l’ont façonnée. Les femmes ne sont pourtant pas en reste. Elles sont nombreuses à avoir inscrits leur nom dans la grande histoire. Femmes politiques, chanteuses ou résistantes, qui sont-elles ? Anaïs vous propose de le découvrir en la suivant sur un itinéraire 100 % havraises. A partir de 7 ans

Durée : 1h30

Visite offert par la FGN et la Région Normandie. Les itinéraires bis d’Anaïs

