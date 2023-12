Rouen Tattoo Festival 2024 Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 26 avril 2024 10:00, Le Grand-Quevilly.

Rouen Tattoo Festival 2024 26 – 28 avril 2024 Parc des expositions de Rouen Parking gratuit

Pour cette troisième édition, le Rouen Tattoo Festival vous accueille les 26, 27 et 28 Avril 2024 au Parc des Expos de Rouen.

En 2024 le tatouage sera mis à l’honneur en accueillant plus de 500 artistes prestigieux du monde entier et 50 exposants !

Le concept est simple et efficace : le public vient rencontrer des tatoueurs prisés, qui viennent de l’autre coté de la planète, pour se faire tatouer le tatouage de leur rêve pendant la convention.

Les tatoueurs quant à eux viennent rencontrer d’autres professionnels, partager leur expérience et rencontrer le grand public, tatoués ou néophytes, curieux et intéressés, le Rouen Tattoo Festival 2024, sera l’opportunité unique d’assister à des spectacles, des performances artistiques, des shows, des expositions et bien d’autres activités !

Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « rouentattoofestival@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rouentattoofestival.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-26T12:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:45:00+02:00

2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T20:00:00+02:00