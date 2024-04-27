Radicatrail 2024 Parc des Aulnes Lillebonne
Radicatrail 2024 Parc des Aulnes Lillebonne, 27 avril 2024, Lillebonne.
Lillebonne,Seine-Maritime
Le Radicatrail 2024 vous donne rdv le samedi 27 et dimanche 28 avril prochain autour de Lillebonne.
Au programme :
Trail découverte : le RaDicAtrAiL 15km
Trail nocturne : le RaDinOctrAiL 17km
Trail légendaire : le RaDicAtrAiL 35km
Trail intense : le RaDicAtrAiL 62km
Ultra trail : le RaDicAssAnT 124km
Le 62km et le 35km seront à nouveau trails à label FFA
Le 35km sera support des championnats de Normandie de trail 2024
Si le trail, c’est pas votre truc : 15 km de randonnée loisirs et de marche nordique classée sont proposés !
Pour les tout petits : Le RadicKidTrAiL
Le p’tit défi ! : RaDinOctrAiL 17km nuit + RaDicAtrAiL 35km
Le Grand Défi ! : RaDicAtrAiL 15km + RaDinOctrAiL 17km nuit + RaDicAtrAiL 35km
Le Super Défi ! : RaDicAssAnT 124km + RaDicAtrAiL 62km
Le Crazy Défi 203 km ! : RaDicAssAnT 124km + RaDinOctrAiL 17km + RaDicAtrAiL 62km.
Samedi 2024-04-27 fin : 2024-04-28 . .
Parc des Aulnes
Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie
The Radicatrail 2024 takes place on Saturday April 27 and Sunday April 28 around Lillebonne.
On the program:
Discovery trail: the RaDicAtrAiL 15km
Trail nocturne: the RaDinOctrAiL 17km
Legendary trail: the RaDicAtrAiL 35km
Intense trail: the RaDicAtrAiL 62km
Ultra trail: the RaDicAssAnT 124km
The 62km and 35km will once again be FFA-labeled trails
The 35km will support the 2024 Normandy trail championships
If trail running isn’t your thing: 15km of leisure hiking and classified Nordic walking are on offer!
For the little ones: Le RadicKidTrAiL
Le p’tit défi! : RaDinOctrAiL 17km night + RaDicAtrAiL 35km
Le Grand Défi! : RaDicAtrAiL 15km + RaDinOctrAiL 17km night + RaDicAtrAiL 35km
The Super Challenge! : RaDicAssAnT 124km + RaDicAtrAiL 62km
Le Crazy Défi 203 km ! : RaDicAssAnT 124km + RaDinOctrAiL 17km + RaDicAtrAiL 62km
La Radicatrail 2024 se celebra el sábado 27 y el domingo 28 de abril en los alrededores de Lillebonne.
En el programa:
Recorrido de descubrimiento: el RaDicAtrAiL 15km
Recorrido nocturno: el RaDinOctrAiL 17 km
Ruta legendaria: el RaDicAtrAiL 35 km
Ruta intensa: RaDicAtrAiL 62 km
Ultra trail: el RaDicAssAnT 124km
Los 62 km y los 35 km volverán a ser senderos con la etiqueta FFA
Los 35 km servirán de apoyo a los Campeonatos de Trail de Normandía de 2024
Si el trail running no es lo suyo: ¡se ofrecen 15 km de senderismo de ocio y marcha nórdica clasificada!
Para los más pequeños: el RadicKidTrAiL
El pequeño desafío raDinOctrAiL 17km noche + RaDicAtrAiL 35km
¡El gran reto! : RaDicAtrAiL 15km + RaDinOctrAiL 17km noche + RaDicAtrAiL 35km
¡El superdesafío! : RaDicAssAnT 124km + RaDicAtrAiL 62km
¡El Loco Défi 203km! : RaDicAssAnT 124km + RaDinOctrAiL 17km + RaDicAtrAiL 62km
Der Radicatrail 2024 findet am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. April in der Umgebung von Lillebonne statt.
Auf dem Programm stehen
Entdeckungstrail: der RaDicAtrAiL 15km
Nachttrail: der RaDinOctrAiL 17km
Legendärer Trail: der RaDicAtrAiL 35km
Intensiver Trail: der RaDicAtrAiL 62km
Ultra-Trail: der RaDicAssAnT 124km
Der 62km und der 35km werden wieder Trails mit FFA-Label sein
Der 35km wird die Trail-Meisterschaften der Normandie 2024 unterstützen
Wenn Trailrunning nicht Ihr Ding ist: 15 km Freizeitwandern und klassifiziertes Nordic Walking werden angeboten!
Für die ganz Kleinen: Der RadicKidTrAiL
Die p’tit Herausforderung! : RaDinOctrAiL 17km Nacht + RaDicAtrAiL 35km
Die große Herausforderung! : RaDicAtrAiL 15km + RaDinOctrAiL 17km Nacht + RaDicAtrAiL 35km
Die Superherausforderung! : RaDicAssAnT 124km + RaDicAtrAiL 62km
Die Crazy Défi 203 km! : RaDicAssAnT 124km + RaDinOctrAiL 17km + RaDicAtrAiL 62km
Mise à jour le 2023-10-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche