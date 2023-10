Radicatrail 2024 Parc des Aulnes Lillebonne, 27 avril 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Le Radicatrail 2024 vous donne rdv le samedi 27 et dimanche 28 avril prochain autour de Lillebonne.

Au programme :

Trail découverte : le RaDicAtrAiL 15km

Trail nocturne : le RaDinOctrAiL 17km

Trail légendaire : le RaDicAtrAiL 35km

Trail intense : le RaDicAtrAiL 62km

Ultra trail : le RaDicAssAnT 124km

Le 62km et le 35km seront à nouveau trails à label FFA

Le 35km sera support des championnats de Normandie de trail 2024

Si le trail, c’est pas votre truc : 15 km de randonnée loisirs et de marche nordique classée sont proposés !

Pour les tout petits : Le RadicKidTrAiL

Le p’tit défi ! : RaDinOctrAiL 17km nuit + RaDicAtrAiL 35km

Le Grand Défi ! : RaDicAtrAiL 15km + RaDinOctrAiL 17km nuit + RaDicAtrAiL 35km

Le Super Défi ! : RaDicAssAnT 124km + RaDicAtrAiL 62km

Le Crazy Défi 203 km ! : RaDicAssAnT 124km + RaDinOctrAiL 17km + RaDicAtrAiL 62km.

Samedi 2024-04-27 fin : 2024-04-28 . .

Parc des Aulnes

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



The Radicatrail 2024 takes place on Saturday April 27 and Sunday April 28 around Lillebonne.

On the program:

Discovery trail: the RaDicAtrAiL 15km

Trail nocturne: the RaDinOctrAiL 17km

Legendary trail: the RaDicAtrAiL 35km

Intense trail: the RaDicAtrAiL 62km

Ultra trail: the RaDicAssAnT 124km

The 62km and 35km will once again be FFA-labeled trails

The 35km will support the 2024 Normandy trail championships

If trail running isn’t your thing: 15km of leisure hiking and classified Nordic walking are on offer!

For the little ones: Le RadicKidTrAiL

Le p’tit défi! : RaDinOctrAiL 17km night + RaDicAtrAiL 35km

Le Grand Défi! : RaDicAtrAiL 15km + RaDinOctrAiL 17km night + RaDicAtrAiL 35km

The Super Challenge! : RaDicAssAnT 124km + RaDicAtrAiL 62km

Le Crazy Défi 203 km ! : RaDicAssAnT 124km + RaDinOctrAiL 17km + RaDicAtrAiL 62km

La Radicatrail 2024 se celebra el sábado 27 y el domingo 28 de abril en los alrededores de Lillebonne.

En el programa:

Recorrido de descubrimiento: el RaDicAtrAiL 15km

Recorrido nocturno: el RaDinOctrAiL 17 km

Ruta legendaria: el RaDicAtrAiL 35 km

Ruta intensa: RaDicAtrAiL 62 km

Ultra trail: el RaDicAssAnT 124km

Los 62 km y los 35 km volverán a ser senderos con la etiqueta FFA

Los 35 km servirán de apoyo a los Campeonatos de Trail de Normandía de 2024

Si el trail running no es lo suyo: ¡se ofrecen 15 km de senderismo de ocio y marcha nórdica clasificada!

Para los más pequeños: el RadicKidTrAiL

El pequeño desafío raDinOctrAiL 17km noche + RaDicAtrAiL 35km

¡El gran reto! : RaDicAtrAiL 15km + RaDinOctrAiL 17km noche + RaDicAtrAiL 35km

¡El superdesafío! : RaDicAssAnT 124km + RaDicAtrAiL 62km

¡El Loco Défi 203km! : RaDicAssAnT 124km + RaDinOctrAiL 17km + RaDicAtrAiL 62km

Der Radicatrail 2024 findet am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. April in der Umgebung von Lillebonne statt.

Auf dem Programm stehen

Entdeckungstrail: der RaDicAtrAiL 15km

Nachttrail: der RaDinOctrAiL 17km

Legendärer Trail: der RaDicAtrAiL 35km

Intensiver Trail: der RaDicAtrAiL 62km

Ultra-Trail: der RaDicAssAnT 124km

Der 62km und der 35km werden wieder Trails mit FFA-Label sein

Der 35km wird die Trail-Meisterschaften der Normandie 2024 unterstützen

Wenn Trailrunning nicht Ihr Ding ist: 15 km Freizeitwandern und klassifiziertes Nordic Walking werden angeboten!

Für die ganz Kleinen: Der RadicKidTrAiL

Die p’tit Herausforderung! : RaDinOctrAiL 17km Nacht + RaDicAtrAiL 35km

Die große Herausforderung! : RaDicAtrAiL 15km + RaDinOctrAiL 17km Nacht + RaDicAtrAiL 35km

Die Superherausforderung! : RaDicAssAnT 124km + RaDicAtrAiL 62km

Die Crazy Défi 203 km! : RaDicAssAnT 124km + RaDinOctrAiL 17km + RaDicAtrAiL 62km

Mise à jour le 2023-10-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche