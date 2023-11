Reconstitution Camp Militaire interalliés 2 Rue de la Libération Bacqueville-en-Caux, 27 avril 2024, Bacqueville-en-Caux.

Bacqueville-en-Caux,Seine-Maritime

L’association History-Back-Ville 44 vous propose sa désormais traditionnelle reconstitution d’un camp militaire interalliés dans le parc du château de Bacqueville-en-Caux !

Reconstitution d’un camp militaire historique dans la prairie du Château de Bacqueville-en -Caux. En 2023 nous avons réalisé la reconstitution de l’attaque aérienne de Bacqueville, mise en place d’un cherche light et animation pyrotechnique. Passage d’un avion de Type CASA de l’armée de l’air. Pour 2024 nous aimerions organiser un concert avec les D-DAY-Ladies. En même temps nous organisons pour les enfants un jeu de questions qui permet d’échanger avec les reconstituants..

Samedi 2024-04-27 09:00:00 fin : 2024-04-28 18:00:00. .

2 Rue de la Libération

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



The History-Back-Ville 44 association is staging its traditional re-enactment of an Allied military camp in the grounds of Bacqueville-en-Caux castle!

Re-enactment of a historic military camp in the grounds of the Château de Bacqueville-en-Caux. In 2023, we re-enacted the Bacqueville air attack, setting up a light search and pyrotechnic animation. A CASA-type aircraft from the French Air Force passed by. For 2024, we’d like to organize a concert with the D-DAY-Ladies. At the same time, we’re organizing a question-and-answer game for children, giving them a chance to chat with the re-enactors.

La asociación History-Back-Ville 44 organiza su tradicional recreación de un campamento militar aliado en los terrenos del castillo de Bacqueville-en-Caux

Recreación de un campamento militar histórico en los terrenos del castillo de Bacqueville-en-Caux. En 2023 recreamos el ataque aéreo a Bacqueville, montando un espectáculo de luces y fuegos artificiales. Pasará un avión tipo CASA de las fuerzas aéreas francesas. Para 2024 nos gustaría organizar un concierto con las D-DAY-Ladies. Al mismo tiempo, organizaremos un concurso para los niños, que tendrán la oportunidad de hablar con los recreadores.

Der Verein History-Back-Ville 44 bietet Ihnen seine mittlerweile traditionelle Nachstellung eines interalliierten Militärlagers im Park des Schlosses von Bacqueville-en-Caux an!

Nachstellung eines historischen Militärlagers auf der Wiese des Schlosses von Bacqueville-en -Caux. Im Jahr 2023 haben wir den Luftangriff auf Bacqueville nachgestellt, ein Suchlicht aufgestellt und eine pyrotechnische Animation durchgeführt. Vorbeiflug eines Flugzeugs vom Typ CASA der Luftwaffe. Für 2024 möchten wir ein Konzert mit den D-DAY-Ladies organisieren. Gleichzeitig organisieren wir für die Kinder ein Fragespiel, bei dem man sich mit den Reenactors austauschen kann.

