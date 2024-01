Spectacle jeune public La Boîte à Musique Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, samedi 27 avril 2024.

Spectacle jeune public La Boîte à Musique Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:30:00

fin : 2024-04-27

Par la Cie des Gros Ours.

Une boîte à musique. Et si on y entrait, juste pour voir…

Pour découvrir ce qu’il y a à l’intérieur. Juste pour voir…

Soyez curieux·euses et suivez des musiciens dans leur fameuse boîte à musique. Un rêve éveillé, tout en douceur et en musique, pour le bonheur des tout·es petit·es et de leurs parents !

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans – Durée 30 min.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



