Visite guidée : Le cimetière Saint-Léon Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée : Le cimetière Saint-Léon Bayonne, 21 mai 2022, Bayonne. Visite guidée : Le cimetière Saint-Léon Rue de Baltet Entrée du cimetière Bayonne

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 12:00:00 Rue de Baltet Entrée du cimetière

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Aux portes du centre ancien s’étend le vaste cimetière Saint-Léon. Laissez-vous conter son histoire. Dans ce cadre paisible, se lisent aussi les pages de l’histoire des hommes et des femmes qui ont fait la ville depuis plus de 200 ans !

Durée: 1h30

Tarif: 6€/Eusko, gratuit <12 ans Effectif limité. Inscription obligatoire Lieu de dpart de la visite: entrée du cimetière, Rue de Baltet. Aux portes du centre ancien s'étend le vaste cimetière Saint-Léon. Laissez-vous conter son histoire. Dans ce cadre paisible, se lisent aussi les pages de l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait la ville depuis plus de 200 ans ! Durée: 1h30 Tarif: 6€/Eusko, gratuit <12 ans Effectif limité. Inscription obligatoire Lieu de dpart de la visite: entrée du cimetière, Rue de Baltet. Aux portes du centre ancien s’étend le vaste cimetière Saint-Léon. Laissez-vous conter son histoire. Dans ce cadre paisible, se lisent aussi les pages de l’histoire des hommes et des femmes qui ont fait la ville depuis plus de 200 ans !

Durée: 1h30

Tarif: 6€/Eusko, gratuit <12 ans Effectif limité. Inscription obligatoire Lieu de dpart de la visite: entrée du cimetière, Rue de Baltet. © OT Bayonne Rue de Baltet Entrée du cimetière Bayonne dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Rue de Baltet Entrée du cimetière Ville Bayonne lieuville Rue de Baltet Entrée du cimetière Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Visite guidée : Le cimetière Saint-Léon Bayonne 2022-05-21 was last modified: by Visite guidée : Le cimetière Saint-Léon Bayonne Bayonne 21 mai 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques