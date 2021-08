Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Visite guidée – Le chemin de ronde de la Porte des Cordeliers Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Visite guidée – Le chemin de ronde de la Porte des Cordeliers Loches, 19 septembre 2021, Loches. Visite guidée – Le chemin de ronde de la Porte des Cordeliers 2021-09-19 – 2021-09-19

Loches Indre-et-Loire Accédez au chemin de ronde de la Porte des Cordeliers, l’une des quatre portes médiévales qui protégeaient la ville. Accédez au chemin de ronde de la Porte des Cordeliers, l’une des quatre portes médiévales qui protégeaient la ville. Accédez au chemin de ronde de la Porte des Cordeliers, l’une des quatre portes médiévales qui protégeaient la ville. Thierry Gaultier dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville 47.12843#0.99956