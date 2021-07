Étretat Étretat Étretat, Seine-Maritime Visite guidée : La Guillette Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Visite guidée : La Guillette Étretat, 26 juillet 2021, Étretat. Visite guidée : La Guillette 2021-07-26 – 2021-08-06

Étretat Seine-Maritime Étretat L’association Les amis de la Guillette vous propose des visites guidées de l’extérieur de la villa la Guillette, ancienne demeure de Guy de Maupassant à Étretat. Elles auront lieu du 26 juillet au 6 août à 11h (sauf le 27 juillet), à 15h et à 16h (sauf le 28 juillet toute la journée). Les conditions de visites sont les suivantes :

– Visite en extérieur uniquement (la maison est habitée),

– Le port du masques est demandé lors de la visite,

