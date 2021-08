Ploufragan Ploufragan Côtes-d'Armor, Ploufragan Visite guidée : La ferme des Allées couvertes Ploufragan Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

Visite guidée : La ferme des Allées couvertes Ploufragan, 27 août 2021, Ploufragan. Visite guidée : La ferme des Allées couvertes 2021-08-27 14:00:00 – 2021-08-27 16:00:00

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan Gwénaël Ollivier s’est lancé dans une nouvelle vie, fin 2020 en reprenant l’exploitation de 3 hectares de terrains pour une production de fruits rouges, jus de pomme et légumes de saison en agriculture biologique. Lors de ces rencontres ce nouvel agriculteur vous expliquera les raisons de son changement de vie, ses différentes productions et leur commercialisation en circuits courts. gwenael.ollivier@icloud.com Gwénaël Ollivier s’est lancé dans une nouvelle vie, fin 2020 en reprenant l’exploitation de 3 hectares de terrains pour une production de fruits rouges, jus de pomme et légumes de saison en agriculture biologique. Lors de ces rencontres ce nouvel agriculteur vous expliquera les raisons de son changement de vie, ses différentes productions et leur commercialisation en circuits courts. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploufragan Autres Lieu Ploufragan Adresse Ville Ploufragan lieuville 48.48038#-2.78054