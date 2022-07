Visite guidée : Jardin de l’Archevêché Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher 8 EUR 8 Le jardin de l’Archevêché est imaginé, en même temps que son nouvel archevêché, par Phélyppeaux de la Vrillière sur le modèle des créations de Le Nôtre. Il est réalisé vers 1730 puis devient, en 1821, le premier jardin public de Bourges. Il renferme sculptures, bassin et kiosque à musique. Visite guidée : Jardin de l’archevêché +33 2 48 23 02 60 Le jardin de l’Archevêché est imaginé, en même temps que son nouvel archevêché, par Phélyppeaux de la Vrillière sur le modèle des créations de Le Nôtre. Il est réalisé vers 1730 puis devient, en 1821, le premier jardin public de Bourges. Il renferme sculptures, bassin et kiosque à musique. ad2t

