Plané-goûter Nançay, samedi 27 avril 2024.

Plané-goûter Nançay Cher

Début : 2024-04-27 15:30:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

Venez passer un moment en famille au coté de nos médiateurs !

Après un atelier créatif sur le thème de l’astronomie, enfants et parents profiteront d’une séance de planétarium commentée passionnante ! Au programme découverte des constellations et des astres pour un voyage vers la Lune et les planètes ! Un goûter convivial sera proposé aux participants au cours de l’animation.

Le nombre de places disponible dans le planétarium est limité réservation fortement conseillée.

18 EUR.

Pôle des Etoiles

Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire contact@poledesetoiles.fr



