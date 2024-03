De ferme en ferme Fromagerie 13 blés Loye-sur-Arnon, samedi 27 avril 2024.

De ferme en ferme Fromagerie 13 blés Loye-sur-Arnon Cher

Nous transformons le lait des chèvres de Justine et Maxime et vous expliquerons avec plaisir, comment nous travaillons collectivement à la fromagerie 13 Blés. Nous dévoilerons le secret du fameux Clémembert et vous présenterons toute la dynamique des producteurs qui nous entourent ! Tout au long du week-end, visites et animations gratuites. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire fromagerie13bles@gmail.com

L’événement De ferme en ferme Fromagerie 13 blés Loye-sur-Arnon a été mis à jour le 2024-03-26 par OT CHATEAUMEILLANT