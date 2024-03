De ferme en ferme Ferme des suchauts Loye-sur-Arnon, samedi 27 avril 2024.

Elevage de chèvres laitières cou-clair du Berry en agriculture paysanne et biologique. Porcs et poulets de chair élevés en plein air nourris au petit lait, drêche de bière. Projet de ferme florale et pépinière de haie bocagère. Tout au long du week-end, visites et animations gratuites. .

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire mobifloc@hotmail.fr

