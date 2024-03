De ferme en ferme Les jardins du Riau Saint-Hilaire-en-Lignières, samedi 27 avril 2024.

De ferme en ferme Les jardins du Riau Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Créée à l’été 2023, la toute jeune ferme des Jardins du Riau produit des légumes et petits fruits biologiques et de saison, dont une partie proposée en cueillette libre à la belle saison. Tout au long du week-end, visites et animations gratuites. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire lesjardinsduriau@gmail.com

