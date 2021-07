Olemps Hôpital de Cayssiols Aveyron, Olemps Visite guidée Hôpital de Cayssiols Olemps Catégories d’évènement: Aveyron

Olemps

Visite guidée

le samedi 18 septembre à Hôpital de Cayssiols

le samedi 18 septembre à Hôpital de Cayssiols

Dans le cadre des 90 ans du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez, nous vous proposons de visiter ce site patrimonial majeur de l’agglomération ruthénoise. Guidés par des cadres de santé de l’hôpital accompagnés de Yann Launay, chargé d’étude au service patrimoine de Rodez Agglomération, vous allez découvrir l’histoire, l’architecture et les activités de l’hôpital. Les visites durent 45 minutes, sont gratuites et ouvertes à toute personne majeure, sur inscription préalable. Les photos et vidéos sont interdites dans l’enceinte de l’hôpital et le port du masque est obligatoire à l’intérieur.

Inscription obligatoire

Hôpital de Cayssiols Cayssiols 12510 Rodez Olemps Aveyron

