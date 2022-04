Visite guidée : Etretat rien que pour vous Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Étretat Seine-Maritime Étretat Mon village, mon quartier. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. À l’heure où la ville s’éveille, découvrez une Étretat authentique en vous immisçant dans la vie du village avant l’arrivée des estivants. Cette visite vous propose un parcours au cœur du bourg et sur la plage, depuis la somptueuse église romane Notre-Dame en passant par les ruelles familières de Maurice Leblanc ou encore les villas de la Belle époque, pour une (re)découverte des charmes d’Étretat entre calme et sérénité. Durée : 2h

Réservation obligatoire. Attention, stationnement difficile à Étretat ! Nous vous recommandons de bien anticiper votre déplacement et de privilégier les transports en commun.

