Lycée Voltaire, le samedi 18 septembre à 10:00 Une seule visite limitée à 24 personnes (en 2 groupes de 12) avec pré-inscription obligatoire. Le nombre de places restant disponibles est visible en temps réel sur le site de l’association www.aalvp.org.

Panorama historique du lycée Voltaire avec une visite guidée dans ce grand établissement parisien construit en 1890. Lycée Voltaire 101 avenue de la République 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

