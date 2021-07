Balsac Prieuré du Sauvage Aveyron, Balsac Visite guidée et dégustations Prieuré du Sauvage Balsac Catégories d’évènement: Aveyron

Animation : initiation à la calligraphie, dégustation de boissons moyenâgeuses (hydromel et hypocras ), éventuellement , exposition de photos Visite guidée et animations proposées par les Amis du Prieuré du Sauvage. Prieuré du Sauvage 12510 Balsac Balsac Balsac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

