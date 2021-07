Saint-Privat Église Notre-Dame-des-Salces Hérault, Saint-Privat Visite guidée et concert Église Notre-Dame-des-Salces Saint-Privat Catégories d’évènement: Hérault

Visite guidée et concert Église Notre-Dame-des-Salces, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Privat. Visite guidée et concert

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame-des-Salces

**Visitez l’église de Notre-Dame des Salces, un exemple d’art roman languedocien dont la construction remonte au XIe siècle et assistez à un concert au coeur de l’édifice.** * **Samedi 18/09 :** visites à 11h et à 15h * **Dimanche 19/09** : visite à 11h, concert à 17h L’association des Amis de Notre-Dame-de-Salces vous invite ce week-end à découvrir le patrimoine religieux de Saint-Privat à travers une visite guidée de son église ! Concert prévu le dimanche à 17h. Église Notre-Dame-des-Salces Rue de l’Église, Saint-Privat 34700 Saint-Privat Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

