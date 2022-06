Visite guidée: Escap’Adour Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée: Escap’Adour Bayonne, 12 août 2022, Bayonne. Visite guidée: Escap’Adour

Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

2022-08-12 16:45:00 – 2022-08-12 19:15:00 Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Un fleuve que l’on détourne, un port qui se déplace ! Embarquement imminent sur l’estuaire de l’Adour à bord de la Xalupa ! Deux escales et des paysages surprenant pour vivre l’épopée du port de Bayonne, d’hier à aujourd’hui. Un fleuve que l’on détourne, un port qui se déplace ! Embarquement imminent sur l’estuaire de l’Adour à bord de la Xalupa ! Deux escales et des paysages surprenant pour vivre l’épopée du port de Bayonne, d’hier à aujourd’hui. Un fleuve que l’on détourne, un port qui se déplace ! Embarquement imminent sur l’estuaire de l’Adour à bord de la Xalupa ! Deux escales et des paysages surprenant pour vivre l’épopée du port de Bayonne, d’hier à aujourd’hui. ©mathieuprat

Bayonne

dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Other Lieu Bayonne Adresse Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques Ville Bayonne lieuville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Visite guidée: Escap’Adour Bayonne 2022-08-12 was last modified: by Visite guidée: Escap’Adour Bayonne Bayonne 12 août 2022 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques