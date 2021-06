Menton Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange Alpes-Maritimes, Menton Visite guidée : Escapade Baroque Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Visite guidée : Escapade Baroque Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Menton. Visite guidée : Escapade Baroque

du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août à Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Blancs, Noirs, Bleus, Rouges … Les Pénitents ont longtemps partagé le quotidien et les souffrances des habitants de notre région. Leur présence s’inscrit dans les innombrables chapelles baroques qui rythment nos places et nos rues. Retrouvons leur vie, leurs actions, leur histoire … **ATTENTION : rendez vous à des lieux différents selon la date choisie !!!** JEUDIS 8 ET 15 JUILLET, 12 AOÛT À 15H JEUDI 22 JUILLET À 10H → **Place de la conception .** JEUDI 22 JUILLET, 19 ET 26 AOÛT À 10H → **Devant la chapelle des pénitents noirs.**

tarif : 6€ ; inscription obligatoire au Service du patrimoine : 04 89 81 52 70

L’art et l’architecture de la Contre Réforme s’épanouissent dans la cité des fruits d’or dès le XVIIe siècle, venez découvrir différents aspects de leurs expressions Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange Place de la conception Menton Menton Vieille Ville Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T15:00:00 2021-07-08T16:30:00;2021-07-15T15:00:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T11:30:00;2021-08-12T15:00:00 2021-08-12T16:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T11:30:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T11:30:00

