Choisel Château de Breteuil Choisel, Yvelines Visite guidée en plein air présentant l’histoire de l’architecture des bâtiments et des jardins Château de Breteuil Choisel Catégories d’évènement: Choisel

Yvelines

Visite guidée en plein air présentant l’histoire de l’architecture des bâtiments et des jardins Château de Breteuil, 16 octobre 2021, Choisel. Visite guidée en plein air présentant l’histoire de l’architecture des bâtiments et des jardins

le samedi 16 octobre à Château de Breteuil

Venez participer à cette visite d’une heure qui vous permettra de découvrir l’évolution architecturale du château et de ses dépendances depuis l’époque moyenâgeuse jusqu’au train de vie fastueux de “la Belle Epoque”. Tarif unique de 19 € par personne. Achat des billets sur place. Sans réservation.

Tarif unique de 19 € par personne. Achat des billets sur place.

Journées nationales de l’architecture Château de Breteuil 78460 Choisel Choisel Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T15:30:00;2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Choisel, Yvelines Autres Lieu Château de Breteuil Adresse 78460 Choisel Ville Choisel lieuville Château de Breteuil Choisel