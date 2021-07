Boulogne-Billancourt Circuit "l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain" Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Visite guidée en « glisse urbaine » Circuit « l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain » Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Dans le cadre de la Journée de la mobilité le samedi 18 septembre,10 segways sont mis à disposition pour les plus rapides d’entre vous ! Pour les autres, venez équipés de votre patinette, vélo ou rollers afin de découvrir le quartier sous un angle différent.

Sur réservation

ARCHITECTURE DU TRAPÈZE Circuit « l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain » 30 cours de l’Île-Seguin RDV au pied de la tour « Horizons » 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

